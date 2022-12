Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 191,40 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 186,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 194,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 105.804 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 20.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,90 EUR ab. Abschläge von 145,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 204,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

