Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 617,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 617,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 620,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 614,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 49.640 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 663,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach oben. Am 03.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,17 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,71 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 698,25 EUR aus.

Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,37 EUR fest.

