Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 480,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 480,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 475,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 490,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 198.785 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,08 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,83 Prozent.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,74 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 583,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,64 EUR je Aktie.

