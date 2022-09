Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 149,35 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 150,15 EUR. Bei 148,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 79.541 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,47 Prozent. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 95,79 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,67 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,64 EUR je Aktie.

