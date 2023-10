Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag tiefer

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 242,80 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 242,80 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 242,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 244,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.197 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 142,65 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,26 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

