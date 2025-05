Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 1.685,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1.685,50 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.685,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1.742,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.819 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1.744,00 EUR markierte der Titel am 09.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,47 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,26 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.484,00 EUR.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie mit Rekordhoch: Deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis - Satellitenfertigung geplant

April 2025: So schätzen Experten die Rheinmetall-Aktie ein

Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse