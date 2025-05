Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.729,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.744,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.742,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.520 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 1.744,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,50 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 74,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,26 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.448,44 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 10,87 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 3,48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

