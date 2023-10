Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 244,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 244,90 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,70 EUR an. Bei 244,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 18.026 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 14,86 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 142,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 41,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.498,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.408,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,26 EUR fest.

