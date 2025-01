Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 610,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 610,80 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 614,20 EUR. Mit einem Wert von 601,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.072 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 663,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 8,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2024 bei 296,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,39 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,71 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

