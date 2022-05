Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 04.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 218,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 218,60 EUR. Mit einem Wert von 221,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.420 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 225,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,71 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 186,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 170,11 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 17.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,83 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,12 Prozent auf 1.817,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.895,50 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 06.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie steigt: Dagmar Steinert ab 2023 neue Finanzchefin von Rheinmetall

Rheinmetall-Aktie gibt Gewinne ab: Anleger nutzen Abstufung durch Oddo BHF zum Kauf

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im April 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images