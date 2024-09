Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kurs der Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 525,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 525,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 525,20 EUR. Bei 508,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.253 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 609,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 08.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

