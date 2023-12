Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 283,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 283,00 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 291,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.369 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,28 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

