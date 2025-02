Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Plus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 769,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 769,60 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 774,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 754,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.871 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 774,80 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 328,30 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,34 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,54 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 751,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 13.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie setzt Rekordrally fort: Milliardenschwerer Auftrag von der Bundeswehr

Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach