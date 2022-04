Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Dienstagnachmittag an

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 206,60 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 209,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 216.298 Stück.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 209,00 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 63,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,78 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 EUR, nach 3,83 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,90 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,82 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 16.03.2023.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,79 EUR je Aktie.

