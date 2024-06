Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 524,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 524,80 EUR. Bei 522,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.274 Rheinmetall-Aktien.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,96 Prozent. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 561,88 EUR aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

