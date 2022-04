Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag tiefer

Die Rheinmetall-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 202,50 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 199,85 EUR. Bei 209,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 132.997 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 209,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2021 (76,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,78 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,56 EUR gegenüber 3,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,82 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Rheinmetall am 05.05.2022 präsentieren. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 16.03.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 16,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Verteidigung: Bedürfnis nach Sicherheit

So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein

Rheinmetall-Aktie beendet Handel im Plus: Rheinmetall erhält Großauftrag aus Ungarn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images