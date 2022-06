Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 16:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 203,90 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 209,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 99.842 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 225,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach oben. Bei 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 167,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,10 EUR an.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.266,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,99 EUR fest.

