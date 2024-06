Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 522,80 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 522,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 521,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 525,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.320 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,68 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 561,88 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,44 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

