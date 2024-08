Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 484,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 484,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 493,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 488,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.953 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,92 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 53,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,74 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 583,13 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start leichter