Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 07.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 192,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 193,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,20 EUR. Zuletzt wechselten 108.361 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,66 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 151,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,97 EUR je Aktie aus.

