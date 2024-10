Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 503,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 503,80 EUR. Bei 495,10 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 519,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109.131 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,50 Prozent. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 54,31 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,69 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 609,63 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie.

