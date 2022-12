Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Abschlägen

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 191,85 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,85 EUR nach. Bei 194,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 54.841 Stück.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 15,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 146,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 204,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com