Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 08.07.2022 16:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 193,75 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 189,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 195,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 122.166 Aktien.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 14,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 154,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

