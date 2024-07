Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagmittag fester

Rheinmetall im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 505,00 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 505,00 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 511,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 493,50 EUR. Bisher wurden heute 123.477 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,23 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 122,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,66 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,49 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

