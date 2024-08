Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 498,90 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 498,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 507,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 493,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 124.891 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 14,61 Prozent wieder erreichen. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,60 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 583,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

