Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 209,80 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 207,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.832 Rheinmetall-Aktien.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 175,04 Prozent.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 183,10 EUR.

Am 06.05.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.266,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.405,00 EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,99 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie legt letztendlich zu: JV mit KMW zur Wartung von NATO-Fahrzeugen im Baltikum

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Rheinmetall-Aktie letztendlich weit im Plus: Rheinmetall will wohl Angebot für Leonardo-Sparte OTO Melara vorlegen - 1.000 neue Jobs in Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com