Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 726,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 726,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 729,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 725,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.828 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 774,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 332,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 751,38 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Wie Experten die Rheinmetall-Aktie im Januar einstuften

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab