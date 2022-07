Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,7 Prozent auf 185,70 EUR nach. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 181,75 EUR ein. Bei 189,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 172.486 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 143,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 198,70 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Rheinmetall am 05.08.2022 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

