Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 519,80 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 519,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 512,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 520,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.991 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 5,70 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 609,63 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,89 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

