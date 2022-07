Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie musste um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 179,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 178,65 EUR. Bei 186,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 93.344 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 21,24 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 135,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,56 EUR.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.08.2022 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,89 EUR im Jahr 2022 aus.



