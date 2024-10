Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit Aufschlag

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 483,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 483,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 486,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 478,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.956 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 18,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 253,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 47,61 Prozent sinken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,65 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 609,63 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,79 EUR im Jahr 2024 aus.

