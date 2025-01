Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 658,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 658,80 EUR nach oben. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 659,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 653,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.193 Rheinmetall-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 663,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 313,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 110,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,71 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 698,25 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag