Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 15.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 186,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 188,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 93.376 Stück.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,17 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 76,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2021). Mit einem Kursverlust von 144,49 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 06.05.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.266,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.405,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

