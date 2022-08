Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 167,30 EUR. Bei 169,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,50 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 53.872 Aktien.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 26,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Abschläge von 119,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 199,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.408,00 EUR gegenüber 1.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,63 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

