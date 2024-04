Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 540,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 540,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 533,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 544,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 311.676 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 58,09 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 534,14 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,17 Prozent auf 2.557,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Rheinmetall.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

