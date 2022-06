Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 207,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 204,10 EUR aus. Mit einem Wert von 209,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 61.468 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2021 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 172,02 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 EUR aus.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie vermeldet. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.266,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Rheinmetall schließt Modernisierung von ersten Marder-Schützenpanzern ab

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Rheinmetall-Aktie fällt: Aufträge für Abgasrückführungssysteme

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com