Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 145,35 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,35 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.860 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Mit Abgaben von 90,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 196,67 EUR an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,63 EUR je Aktie belaufen.

