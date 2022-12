Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag behauptet

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 199,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 201,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 198,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.423 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2021 bei 77,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 155,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,13 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall baut neue Munitionsproduktion auf

Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag für Abgasrückführungsmodule geht an Rheinmetall

Rheinmetall-Aktie deutlich fester: Rheinmetall erhält Munitions-Rahmenvertrag in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com