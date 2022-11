Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 177,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 177,70 EUR zu. Mit einem Wert von 176,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.822 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,25 Prozent. Am 30.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 132,24 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,40 EUR.

Am 10.11.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,57 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht moderat an: Rheinmetall liefert Kampfpanzer an Slowakei - Rüstungsboom soll Geschäft antreiben

Rheinmetall-Aktie springt an: Rheinmetall kauft Munitionshersteller Expal Systems in Milliardendeal

Rheinmetall-Aktie steigt kräftig: Ausblick nach gutem Quartal bekräftigt

