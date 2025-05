Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag nahe Nulllinie

Rheinmetall im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1.724,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 1.724,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.734,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.721,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.725,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.034 Stück gehandelt.

Am 09.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.744,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 294,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,42 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.759,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,63 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

