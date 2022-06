Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 222,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 224,20 EUR. Bei 218,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.143 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 225,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,11 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 191,69 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.05.2022. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.405,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,99 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

