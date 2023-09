Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 249,00 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 249,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 245,50 EUR. Mit einem Wert von 250,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 105.998 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 42,71 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,21 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 19,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

