Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 1.397,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 1.397,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.414,00 EUR. Bei 1.387,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 108.963 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.500,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 219,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,25 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.306,22 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3,48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr verdient

Rheinmetall-Aktie entfernt sich weiter von Rekordmarke - auch HENSOLDT-Aktie tiefer

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10