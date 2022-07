Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 26.07.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 179,45 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 181,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 179,25 EUR. Bei 180,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.379 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,26 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,28 EUR fiel das Papier am 10.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 135,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,56 EUR an.

Am 06.05.2022 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 EUR, nach 1,14 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1.266,00 EUR, gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,89 Prozent präsentiert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,00 EUR je Aktie belaufen.

