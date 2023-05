Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 246,80 EUR

0,20% Charts

News

Analysen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 246,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 246,00 EUR. Bei 247,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 32.974 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. 13,93 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,67 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 04.05.2023 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.363,00 EUR gegenüber 1.266,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verliert leicht: Rheinmetall erhält Millionenauftrag von Bundeswehr

Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab - Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com