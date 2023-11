Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 274,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 274,50 EUR nach oben. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 276,60 EUR zu. Bei 274,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 88.213 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 295,10 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,50 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 173,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.415,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

