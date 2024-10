Rio Tinto Aktie News: STOXX 50 Aktie Rio Tinto am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rio Tinto gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rio Tinto-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 50,32 GBP.

Das Papier von Rio Tinto befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 50,32 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Rio Tinto-Aktie bei 49,98 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 50,20 GBP. Zuletzt wurden via London 314.685 Rio Tinto-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,10 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rio Tinto-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 45,09 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rio Tinto-Aktie mit einem Verlust von 10,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,41 GBP an Rio Tinto-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,03 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,89 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2009 abgelaufenen Quartal legte Rio Tinto am 11.02.2010 vor. In Sachen EPS wurden 0,71 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rio Tinto 0,71 GBP je Aktie eingenommen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rio Tinto rechnen Experten am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rio Tinto einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

