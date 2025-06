Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Rio Tinto von 5.700 auf 4.600 Pence gesenkt und die Papiere entsprechend von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christopher LaFemina setzt im aktuellen Gegenwind eher auf Glencore, Anglo American und Vale als auf Rio und BHP. Er begründet dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar unter anderem mit strategischen Risiken und den Bewertungen. Die Anlagestorys von Rio und BHP seien nicht "zerstört", die Chance/Risiko-Profile seien aber inzwischen recht ausgeglichen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com