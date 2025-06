Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 14,01 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,01 USD. Bei 13,90 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 13,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 570.455 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 18,86 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,58 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 9,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,477 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

