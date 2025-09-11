Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 13,54 USD.
Um 20:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 13,54 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,57 USD aus. Bei 14,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.324.976 Rivian Automotive-Aktien.
Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,754 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine
Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen
Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen
